РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. Жители микрорайона Климовск Подольска высказали представителям власти свои пожелания по содержанию дворовой территории на проспекте 50 лет Октября, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Олег Паскарь совместно с директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым, и. о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Вячеславом Назаровым провел встречу с жителями домов №№16, 16А и 16Б на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск.

Жителей волнуют вопросы уборки во дворе, также они попросили обрезать кусты. Высказали свои пожелания по содержанию дворовой территории зимой: уборка снега, использованию противогололедных средств и другое.

«Всегда важно учитывать мнение жителей в работе городских служб. Вопросы на контроле», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».