РИАМО - 9 ноя. В основе партнерства России и Казахстана лежат бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, при этом случаи притеснения русскоязычного населения Казахстана могут быть вызваны использованием информационных методик внешних сил. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - написал Лавров в статье для «Российской газеты».

Он подчернил, что по каждому случаю две страны оперативно принимают меры, задействуют разные каналы связи: по линии МИД РФ, правоохранительных органов, а еще администраций глав государств.

Министр добавил, что Россия и Казахстан прекрасно понимают важность объединительной миссии русского языка. По казахской конституции русский язык имеет статус официального.

«Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка», - отметил Лавров.