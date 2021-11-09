Ускорение темпов вакцинации в мире и постепенное открытие границ положительно сказывается на туристической обстановке. Многие жители столицы и Подмосковья уже успели съездить в Египет и теперь ищут локации для новогоднего отдыха. О самых популярных туристических направлениях предстоящий зимы читайте в материале РИАМО.

Топ популярных направлений

Топ-7 популярных направлений для отдыха по результатам продаж туров на Новогодний период назвали специалисты турагентства TUI. По состоянию на конец октября лидирует Египет: после открытия в августе это направление потеснило признанных лидеров предыдущих лет – Турцию и ОАЭ. Сейчас 40% продаж туров в России на Новый год приходится именно на Египет.

Второе место у Турции (21% бронирований), третье у ОАЭ (20% бронирований). 10% от проданных туров приходится на внутренний рынок России. Затем идут Мальдивы с 3,2% бронирований, Куба и Болгария с 3% бронирований, а также Кипр и Абхазия с 1% бронирований.

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Египет

О лидерстве Египта в новогодние каникулы говорит и эксперт в сфере туризма, обладатель премии «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» Михаил Лозанов.

«Теплое море, недолгий перелет, демократичные цены, питание по системе «все включено»… Все то, к чему так привык и по чему успел очень соскучиться российский турист, предлагает Египет. Благо с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты. В страну теплого солнца и красивого моря полетит множество бортов из всех регионов России. А чем больше объем перевозки, тем ниже цена на тур», – рассказывает эксперт.

Цены на африканских курортах, по данным Лозанова, стартуют примерно от 45 тысяч рублей с человека за семь ночей с вылетом из Москвы. В хорошую «пятерку» можно улететь примерно за 60-70 тысяч рублей с человека.

Как отмечает директор турагентства TUI Евгения Мурзина, цена за двух взрослых на пакетный тур в Египет по системе «все включено» с вылетом из Москвы с 31 декабря на пять ночей в четырехзвездочных отелях начинается от 78 тысяч рублей. За пятизвездочный отель придется отдать от 83 тысяч рублей, за пятизвездочный отель «цена/качество» – от 103 тысяч рублей, а за пятизвездочный deluxe отель – от 175 тысяч рублей.

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Турция

Несмотря на то, что в Турции на Новый год уже не будет очень тепло, а многие отели закрываются на зимний сезон, предложения все равно радуют.

«Хорошая пятизвездочная гостиница с подогреваемым бассейном обойдется российскому туристу примерно в 50-60 тысяч рублей с человека при двухместном размещении с вылетом из Москвы», – рассказывает эксперт.

По данным турагентства TUI, цена на новогодний отдых в Турции в формате «все включено» за пять ночей составит от 79 тысяч рублей в четырехзвездочных отелях, от 80 тысяч рублей – в пятизвездочных отелях, от 140 тысяч рублей – в пятизвездочных deluxe отелях.

Как отмечает основатель и руководитель агентства путешествий D TOURS Надежда Безнос, в этом сезоне в фирму поступает множество запросов на новогодние даты, но туристы бронируют с осторожностью, покупая страховки от невыезда на случай заболевания или положительного ПЦР-теста. Самые популярные направления были выкуплены еще месяц назад, и сейчас сложно найти места в хороших отелях. При этом восстанавливается спрос на экскурсионные туры по Турции, например, в Стамбул и Каппадокию.

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Пляжная экзотика

Одними из самых популярных направлений в новогодний сезон пресс-секретарь компании «Система туризма «Можайка.ру» Анна Багирова называет теплые пляжные курорты. По данным эксперта, поездка на Мальдивы на семь ночей будет стоить от 200 тысяч рублей с человека по системе «все включено» с пересадкой. Стоимость аналогичного тура по системе «все включено» в Доминикану начинается от 130 тысяч рублей с человека (прямой рейс), на Кубу – от 110 тысяч рублей с человека (прямой рейс). А вот путевка в Мексику на 10 ночей без питания стоит минимум 165 тысяч рублей с человека (прямой рейс).

Как отмечает Лозанов, Мальдивы пользуются огромным спросом в премиум-сегменте. При этом мест в отелях и самолетах осталось мало, и цены довольно высокие.

Отдых в ОАЭ, по данным Мурзиной, при полупансионе (завтрак и ужин) с 31 декабря на пять ночей стоит от 116 тысяч рублей в трех- или четырехзвездочном отеле. Цена на путевки в пятизвездочный отель начинаются от 139 тысяч рублей, а в пятизвездочную deluxe гостиницу – от 194 тысяч рублей.

Как отмечают в агентстве D TOURS, цены на отдых в Дубае намного выше. При этом большинство отелей закрыты на новогодние даты, так как в этом году там проходит всемирная выставка EXPO 2020.

Из новинок сезона директор турагентства TUI называет путевки в Венесуэлу. По ним возможна корректировка полетной программы, так как направление новое и нестабильное.

«Сейшелы также для российского рынка считаются новым направлением, хотя для европейцев это привычное направление для пляжного отдыха», – говорит Мурзина.

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Ближнее зарубежье

Страна, которая пользуется популярностью у путешественников на Bronevik.com не первый год, – это Грузия. К сожалению, прямых авиарейсов из России туда нет, и сухопутные границы тоже закрыты.

«Почти единственный вариант попасть туда – через Армению: самолетом до Еревана или Гюмри, а оттуда на автобусе или поезде до Тбилиси. Поезд из Еревана до Тбилиси идет полдня (или ночь), а автобус – 6-7 часов. Заодно можно посмотреть Армению. Обе страны славятся мягким климатом даже зимой, горными видами, древнейшими монастырями», – рассказывает руководитель отдела по работе с отелями в Bronevik.com Марина Гончаренко.

Также эксперт рекомендует посетить на новый год Казахстан. Прямых рейсов в Нур-Султан не так много, но они есть. Больше всего путешественников привлекают горы, красивые виды, и, конечно, сама столица, которая за последнее время преобразилась и стала выглядеть как настоящий современный мегаполис.

Еще одна восточная страна, любимая многими путешественниками из России, – Азербайджан. В Баку есть что посмотреть: горы, мечети, множество современных небоскребов. Воздушные границы с этой страной сейчас открыты.

«Самый главный плюс отдыха в странах ближнего зарубежья – низкие цены. Средняя цена за ночь в отеле во всех перечисленных странах на Bronevik.com колеблется в пределах 3-5 тысяч рублей на двоих. Кроме того, в восточных странах всегда вкусная кухня», – добавляет Гончаренко.

Самая большая статья расходов – авиабилеты, потому что в последнее время перелеты сильно подорожали. Но можно уложиться примерно в 20 тысяч рублей за полет туда-обратно, поясняет эксперт.

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Неочевидные направления

PR-менеджер российского сервиса онлайн-бронирования «Едем-в-гости.ру» Валерия Дудинова рекомендует обратить внимание на необычные места, которые еще не так популярны среди российских туристов.

«Танзания – одна из первых стран, с которой Россия возобновила прямое авиасообщение. С октября прошлого года на африканский остров летают чартеры крупнейших туроператоров. Главный совет от туристов, которые там уже побывали, – берите с собой наличные», – объясняет Дудинова.

Также эксперт советует обратить внимание на столицу Кении – Найроби. Сюда можно долететь с пересадками в Стамбуле, Лондоне или Занзибаре (Танзания), куда с конца октября 2020 выполняются регулярные и чартерные рейсы из России.

«Помимо визы, туристам потребуется официальная справка (желательно на английском языке) с отрицательным результатом теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 96 часов до прилета в Кению. Также перед вылетом необходимо зарегистрироваться в базе путешественников на сайте Минздрава страны. Карантин соблюдать не потребуется», – говорит эксперт.

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Как сэкономить на отдыхе

сайт мэра Москвы

PR-менеджер компании Тravelask.ru Калерия Волкова рекомендует покупать туры на новогодние праздники заранее.

«Горящих туров не будет – цены только вырастут. С экономической точки зрения можно отдельно брать билеты на распродажах у авиакомпаний и мониторить скидки у отелей. Но тогда нужно будет подумать о питании и, если хочется сильно сэкономить, то покупать еду в магазинах», – предупреждает эксперт.

«Есть лайфхак, как сэкономить на новогоднем путешествии до 35% – нужно взять тур с обратными датами 1-2 января. Мало кто хочет возвращаться так быстро, и эти даты всегда идут со скидкой», – поясняет Багирова.

Еще один вариант – встретить новогоднюю ночь в самолете.

«Да, сам праздник у вас будет в небе, не все к такому готовы, поэтому туры с такими рейсами стоят дешевле. Зато впереди вас будут ждать каникулы на курорте», – отмечает эксперт.