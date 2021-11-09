РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 ноя. Росгвардейцы задержали двоих мужчин, попытавшихся бесплатно обновить гардероб и украсть продукты и алкоголь в магазине подмосковных Котельников, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Экипаж Люберецкого отдела вневедомственной охраны выехал в охраняемый магазин по сигналу тревоги. Там двое посетителей зашли в торговый отдел, надели на себя новую одежду, оставив свою в примерочной. Затем взяли с одной из полок магазина рюкзак, сложили в него несколько бутылок алкоголя и колбасу.

После этого злоумышленники попытались незаметно выйти из магазина, однако возле касс их встретили сотрудники Росгвардии. Мужчин задержали.

Злоумышленниками оказались жители Свердловской области в возрасте 30 лет и 41 года. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.