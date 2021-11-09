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Правила выезда с детьми за границу: что изменилось осенью 2021 года

О связанных с вывозом несовершеннолетних за пределы России нововведениях, принятых и вступивших в силу в этом году, РИАМО рассказал эксперт‑юрист.
© РИА Новости,   Евгений Биятов
1

Законодательство

© pixabay,djedj

Прежде вопрос выезда детей за границу регулировал приказ МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62.  Однако в октябре вступил в силу новый приказ ведомства от 31 августа 2021 г. № 651 «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ», говорит руководитель проектов и адвокат АБ «S&K Вертикаль» Анастасия Гурина.

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Прежний порядок

© РИАМО,   Александр Кожохин

Раньше ребенок, как и сейчас, мог выехать за границу без всяких дополнительных разрешений, если был в сопровождении родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, а запрет на выезд отсутствовал (пограничники проверяли это по своим базам). Нотариально оформленное согласие от одного из родителей с указанием конкретной страны и дат посещения требовалось в случае поездки, например, с бабушкой или дальними родственниками, со школьными учителями и т.п. При этом родитель (или лицо, его заменяющее) мог обратиться в органы МВД по месту жительства, чтобы запретить выезд.

В таком случае не указывался конкретный срок запрета и страны, куда ребенку нельзя было ехать. Рассматривалось заявление в течение пяти дней, и отозвать его во внесудебном порядке было невозможно, рассказывает Анастасия Гурина.

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3

Новый порядок

© пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новые правила в целом напоминают старые. Ребенок по-прежнему может выезжать без разрешения второго родителя, если едет с одним из них, а запрет отсутствует, и по-прежнему нужно нотариально заверенное согласие отца или матери (опекуна, попечителя), если несовершеннолетний путешествует с бабушками, дедушками, иными родственниками или лицами.

Однако немного изменился порядок оформления запрета на выезд. Во-первых, теперь в документе можно указать конкретную страну, куда несовершеннолетнему нельзя выезжать. Во-вторых, сократился срок рассмотрения заявления — с пяти до двух дней. Наконец, у родителя появилась возможность отозвать запрет на выезд, подав его в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции или в посольство (консульство) РФ. Раньше это можно было сделать только через суд, поясняет Гурина.

МВД обязано уведомить второго родителя как о наложении запрета, так и о его снятии. Юрист добавила, что раньше снятие запрета проходило исключительно в судебном порядке: об этом родителя уведомлял суд, направляя ему решение.

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4

Как подать заявление о несогласии на выезд

© РИАМО,   Александр Манзюк

Заявление о несогласии на выезд родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка может подать в территориальном подразделении МВД по вопросам миграции. Если заявитель находится за пределами РФ, это можно сделать в консульстве или в дипломатическом представительстве по месту его постоянного проживания за рубежом.

В заявлении о несогласии на выезд должны содержаться:

– сведения о заявителе;

– сведения о ребенке;

– даты начала и окончания периода ограничений на выезд ребенка либо ограничение до достижения возраста 18 лет;

– наименования государств, выезд в которые для ребенка ограничен, или указание, что выезд ограничен во все страны;

– реквизиты документа, подтверждающего права законного представителя в отношении ребенка;

– сведения о другом родителе (если известны).

Потребуются следующие документы:

– паспорт заявителя;

– документ, подтверждающий права заявителя в отношении ребенка (например, свидетельство о рождении или об усыновлении, документ об установлении опекунства или попечительства);

– документ, подтверждающий наличие у ребенка российского гражданства (для граждан от 14 до 18 лет — паспорт, для граждан младше 14 лет — свидетельство о рождении, загранпаспорт, паспорт родителя с внесенными туда сведениями о ребенке. Подойдут нотариально заверенные копии).

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5

Как оформить разрешение на выезд

© РИАМО,   Александр Манзюк

Как уже говорилось выше, если ребенок едет не непосредственно с отцом или матерью, а, например, с бабушкой или сестрой, потребуется оформить нотариально заверенное разрешение. Это может сделать один из законных представителей (отец, мать или, например, опекун).

В этом случае нужно обратиться к нотариусу, предоставив следующие документы:

– паспорт родителя, дающего согласие;

– оригинал свидетельства о рождении ребенка;

– письменное согласие на выезд ребенка;

– информация о путешествии (даты начала и окончания поездки, названия стран);

– данные о том, кто будет сопровождать ребенка за рубежом.

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6

Суть новшеств

  pixabay.com

По мнению Анастасии Гуриной, важно, что сократились сроки рассмотрения заявлений о наложении ограничений на выезд. Бывают ситуации, когда один из родителей очень поздно узнает о планах второго уехать в поисках лучшей жизни вместе с ребенком за границу. В результате он просто не успевает наложить запрет на выезд ребенка. Впоследствии это оборачивается большими правовыми проблемами, связанными с возвращением ребенка на родину.

Возможность отзыва запрета на выезд, по мнению эксперта, также можно расценивать положительно, так как конфликт между бывшими супругами может внезапно разрешиться в короткие сроки, тогда необходимость в запрете пропадет, и при этом не нужно будет отзывать его через суд.

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