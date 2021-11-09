Правила выезда с детьми за границу: что изменилось осенью 2021 года

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Раньше ребенок, как и сейчас, мог выехать за границу без всяких дополнительных разрешений, если был в сопровождении родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, а запрет на выезд отсутствовал (пограничники проверяли это по своим базам). Нотариально оформленное согласие от одного из родителей с указанием конкретной страны и дат посещения требовалось в случае поездки, например, с бабушкой или дальними родственниками, со школьными учителями и т.п. При этом родитель (или лицо, его заменяющее) мог обратиться в органы МВД по месту жительства, чтобы запретить выезд.

В таком случае не указывался конкретный срок запрета и страны, куда ребенку нельзя было ехать. Рассматривалось заявление в течение пяти дней, и отозвать его во внесудебном порядке было невозможно, рассказывает Анастасия Гурина.

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