РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 ноя. В подмосковном Красногорске расследуют убийство 61-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Красногорску возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1960 г. р. (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным, 8 ноября 2021 года на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорска, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия.

Дело завели в Красногорске после убийства мужчины молотком>>