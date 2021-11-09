РИАМО - 9 ноя. Тушканчики Московского зоопарка успели до наступления сильных морозов набрать нужный вес, сейчас они ушли в зимнюю спячку, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Спят они в деревянных ящиках, которые поместили в холодильники. Именно в таких условиях им будет комфортно.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в природе у этих зверей достаточно сложный процесс подготовки к спячке.

«Они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы», — отметила Акулова.

Она добавила, что температура в норках тушканчиков почти не меняется.

В зоопарке за состоянием зверей будут следить специалисты. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны.