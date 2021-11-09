РИАМО - 9 ноя. Андрей Воробьев за время своего руководства Московской областью смог добиться опережающего и динамичного развития региона, в том числе за счет создания точек роста в конкретных населенных пунктах, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Девять лет назад президент России Владимир Путин назначил Андрея Воробьева исполняющим обязанности губернатора Московской области.

«В момент назначения Андрея Воробьева ситуация для него была двойственная. С одной стороны, Подмосковье - важный экономический регион, а с другой стороны - ощущение некоего торможения, застоя, отставания присутствовало в нулевые и начале десятых годов. И справиться с этим было не так легко», - сказал Виноградов.

По словам политолога, в Подмосковье всегда конкурируют два тренда, обусловленные соседством с мегаполисом. Первый - это динамика, развитие транспортной инфраструктуры, логистики, густонаселенность. С другой стороны, в Московской области присутствует ощущение периферийности, жители сравнивают возможности региона с московскими.

«Риски того, что это сравнение всегда будет не в пользу Подмосковья, и это будет обрекать регион на консервацию, отставание - они существовали и раньше, существуют всегда. Но так или иначе во многом во время губернаторства Андрею Воробьеву удалось преломить тенденцию концентрации на этом отставании», - отметил Виноградов.

Он добавил, что Воробьев помог избавиться от ощущения того, что ситуация неизменяема. Подмосковье динамично развивается в направлениях транспортного обеспечения, сохранения экологии, создания новых предприятий. Такой рост, по крайней мере, обозначает возможность выбора из двух векторов: периферийности или динамики, позволяет избежать «консервации» периферийности и постоянного невыигрышного сравнения с Москвой.