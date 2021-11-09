РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В ряде домов Подольска во вторник отключат свет на несколько часов из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

Плановое отключение электроэнергии пройдет в домах, которые находятся вблизи деревни Ордынцы, на территориях СНТ «Часовщик 55», «Луч», «Ордынцы», а также ЖСПК «Раздолье», в микрорайоне Львовский.

Света на будет на протяжении 2 часов в промежуток времени между 9:00 и 17:00 из-за работ по замене оборудования распределительных устройств.

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