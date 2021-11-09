РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 ноя. В подмосковном Подольске волонтеры разыскивают 40-летнего Игоря Борисова, который пропал 4 дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пропал в Подольске. С 5 ноября его местонахождение неизвестно.

Его рост 182 см, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и такого же цвета кроссовки с белой подошвой. С собой взял спортивную сумку.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.