РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 ноя. Пробка длиной около 4 км образовалась во вторник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:00 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.

Затор образовался на шоссе Энтузиастов в сторону Москвы от ТЦ «Светофор» до микрорайона Новое Измайлово, а также на Щелковском шоссе от 25 км до автостанции Звездная и от поворота на Балашихинское шоссе до Хвойной улицы.

Движение затруднено на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь парк» до улицы Центральной, на Восточном шоссе - от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Почтовой, Центральной, Керамической.