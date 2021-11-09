РИАМО - 9 ноя. Рабочие закончили ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, с 1986 года его ни разу не ремонтировали, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — сказал он.

По словам заммэра, специалисты проделали много работы. В частности, они обновили железобетон дороги, опоры пролетных строений, заменили асфальт, гидроизоляцию. Все это делали поэтапно, что позволило сохранить автомобильное движение на 2 полосах. А для пешеходов сделали пешеходные переходы на разных концах дороги.

Бирюков добавил, что на сегодняшний день содержанию мостов уделяют особое внимание.

«За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов», — отметил он.

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