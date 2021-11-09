РИАМО - 9 ноя. Столичные следователи взяли под стражу Дмитрия Авдеева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что в этом году с марта по октябрь Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему 45 млн рублей. За это он обещал через должностных лиц поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого в отношении последнего.

Однако Авдеев заведомо знал об отсутствии возможности повлиять на процессуальные решения.

Лжесотрудник был задержан 21 октября при получении очередной части денежных средств в размере 1,3 млн рублей с поличным.

Всего он получил более 10 млн рублей. Следователи проверяют его причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.