РИАМО - 9 ноя. Мобильное приложение единой цифровой платформы здравоохранения «ЕМИАС.ИНФО» вошло в пятерку обладателей международной премии eHealthcare Leadership Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители стали известны на прошлой неделе. Их объявили в американском Лас-Вегасе в ходе 25-й ежегодной интернет-конференции по здравоохранению (Healthcare Internet Conference). В конкурсе участвовали около тысячи претендентов из разных стран. «ЕМИАС.ИНФО» отметили в категории «Лучшее платформенно-ориентированное приложение».

Приложению «ЕМИАС.ИНФО», созданному столичными ведомствами, уже 7 лет. С его помощью можно записаться на прием к врачу, сдачу анализов и различные процедуры. Приложение позволяет получить полный доступ к сведениям о своем здоровье в разделе «Медкарта». Там можно увидеть все протоколы осмотров врачей, а также результаты анализов и различных исследований.

Число скачиваний медицинского приложения уже превысило 3,8 млн. Оно доступно в Google Play, App Store и App Gallery.