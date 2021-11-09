РИАМО - 9 ноя. Москва компенсирует 6 предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще 2 будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Общая сумма поддержки составит свыше 77 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще для пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей», – рассказал заместитель мэра.

Владимир Ефимов отметил, что город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей.