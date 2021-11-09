РИАМО - 9 ноя. Пробки до 8 баллов из 10 возможных ожидаются на столичных дорогах вечером во вторник. Сейчас загруженность дорог составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время движение затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

Ранее водителей призвали к особой внимательности на дорогах из-за гололедицы. К вечеру прогнозируется похолодание до минус 2 градусов.