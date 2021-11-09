РИАМО - 9 ноя. Капитан «Вашингтон Кэпиталз», нападающий Александр Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне, сообщает Газета.ru.

Российский хоккеист набрал три очка в игре против команды «Баффало Сейрбз». В ходе этого матча Овечкин забил 741-ю шайбу в карьере, которая позволила ему сравняться с Бреттом Халлом в рейтинге лучших снайперов НХЛ.

Сейчас на счету Александра Овечкина 11 заброшенных шайб в этом сезоне. Второе место занимает хоккеист Леон Драйзайтль из Германии, который стал автором 10 шайб в 10 играх.