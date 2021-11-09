РИАМО - 9 ноя. Завершить работы по устранению аварии на трубопроводе холодного водоснабжения в Мытищах планируют к 07:40, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Прорыв водопровода произошел накануне вечером в Новомытищинском проезде. Для устранения аварии пришлось отключить холоднее водоснабжение в 11 домах.

Всего над устранением аварии работают 17 человек и 6 единиц техники.

Ранее глава Мытищ Виктор Азаров сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.