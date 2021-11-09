РИАМО - 9 ноя. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров держит на личном контроле ситуацию с прорывом трубы холодного водоснабжения на Новомытищинском проспекте.

В своем Instagram Азаров отметил, что 8 ноября в 18:06 в диспетчерскую АО «Водоканал-Мытищи» поступило сообщение о прорыве магистральной трубы в районе дома №80, корпус 6 по Новомытищинскому проспекту. На место прибыли сотрудники аварийных служб, которые вскрыли трубу, чтобы определить причину прорыва. Магистраль пришлось перекрыть, чтобы сбросить давление.

«К сожалению, пришлось оставить без холодного водоснабжения 11 домов. <...> Поскольку подтопило подвалы, отключили один дом от электроснабжения, чтобы откачать воду. Большая часть уже откачана, и подходы к дому, которые перекрыла вода, открыты», - написал Азаров.

Он подчеркнул, что в скором времени авария должна быть устранена. На время ремонтных работ жители обеспечены питьевой водой. Подвоз воды организован у дома №80, корпус 1 по Новомытищинскому проспекту.