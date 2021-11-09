РИАМО - 9 ноя. В Москве и области во вторник ожидается облачная погода, а вечером столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве в утренние часы составит 0 – плюс 2 градуса, вечером возможно понижение до минус 2 градусов. По области средняя температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер северного направления 5-10 м/с, в порывах может достигать 12-15 м/с.

Водителей просят быть осторожными из-за гололедицы на дорогах. Также на юго-востоке Подмосковья возможно выпадение снега.

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