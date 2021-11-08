РИАМО - 8 ноя. В нескольких домах в Мытищах из-за аварии на трубопроводе прекращена подача холодной воды, для жителей организовали подвоз питьевой воды, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«В связи с неисправностью на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 400 мм в подмосковных Мытищах, в районе улицы Летной и Новомытищинского проспекта д. 80, к 6, было снижено давление подачи холодной воды в ряде домов. В части домов приостановлена подача холодного водоснабжения до устранения неисправности», - сказали в пресс-службе.

Из-за подтопления подвала одного из домов аварийным службам пришлось отключить его от электричества. Ведется откачка воды. Аварийно-восстановительные службы оперативно прибыли на место, там же сейчас находятся и представители администрации округа.

В настоящий момент специалистами АО «Водоканал-Мытищи» проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Жителям организован подвоз питьевой воды автоцистерной. Подвоз осуществляется по адресу: Мытищи, в районе ЦТП дома 80, к 1 по Новомытищинскому проспекту.

В случае необходимости в установленном порядке подвоз воды будет осуществляться до полного устранения аварии. Срок восстановления водоснабжения в дома уточняется. Жители были своевременно проинформированы о происходящем. Ситуация находится на контроле регионального министерства ЖКХ и администрации городского округа.

Отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам:

- Новомытищинский проспект дом 80 к 2, д. 80 к 1, д. 80 к 5, д80 к 6, д80 к 8

- Новомытищинский проспект дом 82 к 7, д 82 к 8.

Возможно отключение воды по адресам:

- Новомытищинский проспект д 80 к 7, д 80 к9, д 80 к 2а, д 82 к 9.