РИАМО - 8 ноя. На заболевание Covid-19 может указывать симптом, который в медицинской среде называют «ковидными пальцами». В этом случае конечности деформируются, сообщает aif.ru.

По словам врача-терапевта, кардиолога Азизхона Аскарова, что одна из опасностей Covid-19 — поражение мелких сосудов и развитие тромбозов из-за повышенной свертываемости крови.

«Именно поэтому врачи часто наблюдают синдром «ковидных пальцев» у пациентов — холодные и синюшно-мраморные кисти рук из-за спазма (сужения сосудов) и уменьшения кровотока», — сказал он.

Врач также добавил, что больные жалуются на боли в кистях, онемение и покалывание в пальцах, могут быть судороги.

Ранее пульмонолог рассказал о заболеваниях, которые вместе с Covid дают эффект «атомной бомбы».

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