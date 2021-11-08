РИАМО - 8 ноя. За 2 года пандемии коронавируса волонтеры и медработники в Москве бесплатно припарковались уже 200 тыс. раз, сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В частности, медики припарковались 168,7 тыс. раз, а волонтеры — 24,8 тыс. Такая возможность появилась у них весной 2020 года.

«Медицинские работники и волонтеры уже почти 2 года работают в тяжелейших условиях пандемии, ежедневно помогают заболевшим преодолеть вирус, а тем, кто находится в зоне повышенного риска — не заболеть. Чтобы врачи и волонтеры могли сосредоточить все свое внимание на людях, все парковки для них были и остаются бесплатными», —сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для того, чтобы подтвердить право на льготу, департамент здравоохранения и волонтерские организации формируют списки работников, которые затем передаются в столичный Дептранс.

Информация о льготной парковке для медицинских работников доступна по номеру +7-495-870-72-95, для волонтеров — на myvmeste@mosvolonter.ru.