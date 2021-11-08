РИАМО - 8 ноя. Жители Подмосковья смогут с 2022 года получить второе высшее образование в области искусств, бесплатное обучение можно будет пройти в 10 ведущих вузах России, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На сегодняшний день в России бесплатно получить можно только одно высшее образование. Второе высшее образование можно будет получить со следующего года. Речь идет о сфере искусств. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

В частности, образование могут дать Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М.Горького.

«Интересы у современного человека не ограничиваются только работой. Многие реализуют свои способности, свой талант, свою энергию в разнообразных увлечениях, которые вполне могли бы стать профессией. Уверена, найдётся немало желающих на бесплатной основе получить второй или третий диплом в сфере искусств, чтобы в дальнейшем реализовать свой потенциал на новом поприще», — сказала член профильного Комитета Мособлдумы Марина Шевченко.