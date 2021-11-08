РИАМО - 8 ноя. Минюст внес «Российскую ЛГБТ-сеть» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов, сообщает Газета.ru.

Кроме того, в реестр иностранных агентов попали адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене, и еще четверо бывших участников правозащитного проекта «Команды 29».

«Российская ЛГБТ-сеть» — общественное движение, занимающееся вопросами защиты прав сексуальных меньшинств.

Ранее в октябре Минюст внес в реестр компании Mason G.E.S. Anonymous Foundation, MNews.world и компания Stichting Bellingcat. В сентябре иноагентами были признаны «ОВД-Инфо» и «Медиазона».