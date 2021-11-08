РИАМО - 8 ноя. Пресненский суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Калуги, который угнал полицейскую машину. По приговору суда он отправлен на принудительное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

27 июня 2021 года мужчина шел по улице Воздвиженка, где увидел припаркованный патрульный автомобиль столичной Госавтоинспекции марки Skoda. Мужчина, воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, проник в салон, запустил двигатель и начал движение по улицам Москвы.

Полицейские задержали угонщика на Минском шоссе. Согласно заключению экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.