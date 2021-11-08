РИАМО - 8 ноя. По данным на понедельник, Москва и Подмосковье вошли в топ-10 регионов РФ с наибольшей долей переписанного населения, сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

Более 80% жителей Московского ответили на вопросы при визите переписчика или на участках. Единый портал Госуслуг из тех, кто ответил на вопросы переписи, в Московской области выбрали 22% жителей, в Москве – 14%.

В целом по России переписью охвачено 85% населения.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. В этом году жителям РФ впервые предлагается самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг. Для этого достаточно создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС.