РИАМО - 8 ноя. В Москве на площадке российской общественной организации инвалидов «Перспектива» состоится очный этап чемпионата по машинному обучению Live Coding Battle для ребят с инвалидностью по слуху и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также учащихся школ и студентов технических и компьютерных специальностей. Об этом сообщает оргкомитет проекта.

Турнир пройдет с 12 по 15 ноября в рамках благотворительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Условием участия в чемпионате по машинному обучению является прохождение бесплатного курса «Big Data и Data Science: начни погружение с нуля».

Курс размещен на образовательной платформе Stepik.org. Он создан для знакомства и освоения базовых компетенций в области программирования с помощью языка Python, а также машинного обучения и работы с большими данными.

На курсе нет фиксированного дедлайна, число попыток для решения заданий не ограничено. В любой момент можно обратиться к куратору за помощью, а для всех видеороликов предусмотрена возможность включить субтитры.

«На чемпионате участники смогут закрепить и применить полученные знания на практике. Очно-дистанционный формат позволит ребятам посетить дополнительные практические занятия и познакомиться вживую с преподавателями и спикерами курса, действующими специалистами в области машинного обучения», – сказала руководитель проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», директор АНО ДО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

Она добавила, что 12 ноября участники чемпионата получат первые задания. 14 и 15 ноября будут разборы и занятия на очных площадках.

АНО «Русская школа программирования» проводит бесплатный образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» с 2020 года при поддержке благотворительного Фонда компании МегаФон и Фонда Президентских Грантов. В проекте на сегодня приняло участие свыше 22 тыс. человек из 220 городов РФ, стран СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья.