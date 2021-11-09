РИАМО - 9 ноя. Порядка 700 тыс. человек приняли в этом году причалы капитально отремонтированного Северного речного вокзала столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 24 апреля отмечено более 11 тыс. подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала. Общий пассажиропоток составил около 700 тыс. человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты: к примеру, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по 6 теплоходов», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что в 2020 году в ходе реконструкции Северного речного вокзала провели капремонт всех 17 причалов. Специалисты комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, а также капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов.

В итоге была создана современная система электро- и водоснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию, получать электроэнергию могут одновременно 24 судна. Также установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.

Бирюков отметил, что в рамках обновления Северного речного вокала провели и благоустройство набережной: она стала любимым местом для прогулок москвичей и гостей столицы.

«Основная тема благоустройства набережной и площади у здания вокзала – река. На набережной установили уменьшенную копию Канала имени Москвы – ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала», – резюмировал заммэра.

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