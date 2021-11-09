РИАМО - 9 ноя. Сотрудники Федеральной службы охраны РФ проведут тактико-специальные учения на ряде объектов в Москве, сообщает пресс-служба ФСО.

Учения пройдут с 9 по 11 ноября на территории Госдумы, Совета Федерации, Дома правительства, на территории комплекса зданий администрации президента РФ и на ряде объектов ФСО.

При этом ограничения передвижения граждан и проезда транспортных средств в рамках проведения данных мероприятий не запланировано.

ФСО обеспечивает безопасность объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания, а также занимается предупреждением, выявлением и пресечением противоправных посягательств на объекты госохраны и охраняемые объекты.