РИАМО - 9 ноя. В истории 9 ноября отмечают сразу несколько памятных дат. Среди них — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный день антиядерных акций, а также Всемирный день лизинга.

День против фашизма

Установление этой даты связано с событиями, которые случились в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Тогда начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи», или «Ночи разбитых витрин». Было убито свыше 90 человек, еще 30 тыс. евреев схватили и отправили в концлагеря.

События той ночи положили начало Холокосту, который привел к смерти около 6 млн евреев. Сегодня этот день объединяет более 560 организаций из 46 стран.

Международный день антиядерных акций

Именно в этот день те, кто выступает за будущее без радиации, организуют пикеты и демонстрации. Их цель — как минимум повысить безопасность использования этого вида энергии.

Некоторые даже организуют антиядерные лагеря у опасных объектов, устанавливают знаки, которые предупреждают об опасности там, где радиоактивный фон повышен. Россияне в числе первых стали праздновать этот день, еще в 1990-ых годах.

Всемирный день лизинга

Бизнесмены по всему миру 9 ноября отмечают Всемирный день лизинга. На сегодняшний день ранее незнакомый многим термин используют во всех сферах предпринимательства.

В некоторых сферах его роль очень велика, ведь он дает возможность реализовывать разнообразные виды экономической деятельности. Чаще всего лизинг применяют в области транспорта. Также нередко с этим можно столкнуться в недвижимости и торговле.

Всемирный день Книги рекордов Гиннеса

С 2005 года отмечается всемирный день Книги рекордов Гиннесса. Впервые Книга рекордов Гиннесса была издана в 1955 году.

Кстати, сама книга также является рекордсменом, — в 1974 году она была опубликована в себе же как самое продаваемое издание.