РИАМО - 8 ноя. В прошлом месяце в России снизились продажи автомобилей, падение произошло на 18,1%, сообщает Газета.ru.

Снижение продаж случилось на 28 тыс. штук. Сравнение идет с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности в стране продали 126,2 тыс. машин. Это на 6,7 тыс. штук больше, чем в сентябре.

Чаще всего люди берут Lada Granta и Vesta, а также Kia Rio и Hyundai — Solaris и Creta.

В общей сложности продажи легковых и легких коммерческих автомобилей с января по октябрь этого года составили 1,3 млн ед. Продажи на 10,5% превышает показатели 2020 года.