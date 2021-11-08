РИАМО - 8 ноя. Алексей Спасский избран главой Ленинского городского округа на заседании Совета депутатов, которое прошло в понедельник, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

В соответствии с действующим законодательством, глава Ленинского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Спасский был назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа 8 октября. Ранее он занимал пост главы городского округа Красногорск.

До Спасского Ленинский округ возглавлял Дмитрий Абаренов.