РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Школа №29 им. Петра Забродина Подольска выиграла грант на создание космического спутника по программе «Дежурный по планете», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Школа №29 им. Петра Забродина выиграла грант в размере 4 млн рублей на создание и подготовку к запуску в космос спутника по программе «Дежурный по планете». Грант выделяется Фондом содействия инновациям с целью вовлечения молодежи школьного возраста в технологическое творчество и реализацию проектов в области космических технологий.

Центр научного творчества «Поиск», действующий на базе образовательного учреждения с января 2019 года, реализует сетевой проект «Школьный космический телескоп», в котором принимают участие школы различных городов России.

Начать столь амбициозный проект позволил уникальный астрокосмический комплекс школы, в состав которого входит цифровой планетарий, автоматизированная обсерватория, центр космического мониторинга, лаборатория спутникостроения.

В сентябре школа подала заявку на участие в конкурсе «Дежурный по планете» и оказалась единственной среди тринадцати победителей конкурса, в числе которых десять университетов. Основная идея проекта — создание силами учащихся средних школ космического аппарата типа CUBESAT 3U с оптическим телескопом на борту для съемки астрономических объектов ближнего и дальнего космоса, а также создание сети школьных радиотелескопов, которые могут работать в режиме радиоинтерферометра, обеспечивая высокое разрешение получаемых изображений.

Новый аппарат CUBESAT 3U с оптическим телескопом на борту должен быть готов к декабрю 2022 года. В течение года команде проекта предстоит очень напряженная работа. В настоящее время в школе создан антенный пост, завершено создание центра управления полетом (ЦУП) и радиотелескопа, проведены стратосферные испытания сборки из бортовой цифровой вычислительной машины, зеркального объектива Шмидта-Кассегрена, цифровой камеры, платы телеметрии и химического источника тока. А для приема данных со спутника строится антенный пост в Славянске-на-Кубани.

Школа № 29 — цифровая школа проектных технологий, основная миссия которой способствовать возрождению инженерного сословия России. Новый корпус школы, строительство которого запланировано на 2024 год, получил название «инженерный», в нем будут функционировать учебные лаборатории по всем инновационным технологиям будущего.