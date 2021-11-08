РИАМО - 8 ноя. Ограничение белка в рационе питания - фактор, негативно влияющий на мужскую потенцию, а полное исключение мяса из пищи наряду с курением, алкоголизмом и некачественным сном является риском возникновения половой дисфункции, рассказал президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

«Ограничение белка в рационе – фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции», - сказал сексолог в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что несмотря на риски, отказ от мяса нельзя назвать решающим фактором для возникновения половой дисфункции, так как большое значение имеет то, насколько сильна половая конституция мужчины. Так, множество мужчин с сильной половой конституцией могут иметь значительные сексуальные возможности, хотя в их жизни присутствуют факторы, снижающие мужской потенциал.

Тем не менее переизбыток мяса тоже несет в себе вред, правильным решением этой потенциальной проблемы могут стать периодические разгрузочные дни. Однако животный белок в умеренном количестве необходим организму каждого мужчины, так как он является необходимым компонентом для синтеза тестостерона, а также для роста и поддерживания мышечной массы.

«Употреблять слишком много мяса – вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса», — подчеркнул Кульгавчук.

Врач добавил, что в пищу лучше употреблять нежирное, диетическое мясо – говядину или индейку. Также в качестве дополнительного источника белка в рацион питания стоит добавить перепелиные яйца – они имеют большую биологическую ценность для мужчин по сравнению с куриными.