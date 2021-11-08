РИАМО - 8 ноя. Российским пенсионерам могут перестать переводить деньги в 4 случаях. В частности, одна из причин — пенсионер перестал забирать выплаты, сообщает Nation News.

К примеру, платить могут перестать в том случае, если пенсионер не забирает 6 пенсий подряд.

Еще пенсию могут «отменить», если инвалид в установленные сроки не приходит на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

Еще одна причина — если у пенсионера закончился вид на жительство. Это условие касается иностранцев или апатридов.

Помимо этого, могут отменить и выплату пенсий детям, которые получали ее по потере кормильца. Это произойдет, если ребенок достигнет 18 лет и не предъявит документ, подтверждающий его очное обучение.

Во всех случаях, кроме тех, что касаются инвалидности, выплата пособий приостанавливается на полгода. За это время человек может собрать все, что нужно для восстановления выплат. Если речь идет о людях с ограниченными возможностями, то выплата пенсий приостанавливается на 3 месяца.