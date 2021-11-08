РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Пробка протяженностью почти 3 км образовалась в понедельник вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса по состоянию на 19:20, движение затруднено в сторону области от поворота на Никольско-Архангельский проезд до поворота на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка.

Затор также образовался на Леоновском шоссе от Кленовой улицы до станции Кучино и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Советская, Крупешина и Текстильщиков в Балашихе, а также на улицах Пролетарская, Пионерская, Автозаводская в микрорайоне Железнодорожный.