РИАМО - 8 ноя. Находящимся на домашнем режиме людям разблокируют социальные карты для похода к доктору на 1 день, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам разблокируют карту на 1 день, если есть предварительная запись на прием, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование.

При этом запись должна быть сформирована в ЕМИАС не менее чем за 5 дней до посещения медицинской организации.

На сегодняшний день в Москве продолжают действовать разного рода меры профилактики коронавируса. До улучшения ситуации с заболеваемостью будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим.

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