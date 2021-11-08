РИАМО - 8 ноя. Экспозиции, посвященные дивизиям Московского народного ополчения, в скором времени могут появиться в столичных школах, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Мы сейчас работаем над стандартом школьного музея, посвященного патриотическому воспитанию. Я помню наши школьные музеи – это контурные карты, какие-то привезенные с мест сражений осколки, пробитые каски. Но сегодня современные технологии позволяют в другом формате подавать школьникам эти исторические материалы», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что среди столичных школ в рамках работы с Музеем Победы проводится конкурс на лучшую выставку, посвященную Дню Московского народного ополчения.

Также на эту тематику снимаются короткометражные фильмы.