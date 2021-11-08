РИАМО - 8 ноя. Благодаря принятию Мосгордумой законопроекта о Дне московского народного ополчения, он стал важной памятной датой в истории города, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Для меня установление этой памятной даты в Москве очень важно, так как это был наказ от наших ветеранов, от потомков дивизий Московского народного ополчения. Работая над этим законопроектом, мы опасались, что он может вызвать разные толкования, но отрадно, что Московская городская дума практически единогласно приняла это решения», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что День Московского народного ополчения стал уже не праздником, а именно памятной датой. В эту дату принято вспоминать подвиг героев-ополченцев и возлагать цветы к мемориалам.

Шапошников отметил, что 16 памятников установлено в столице в честь народного ополчения, до конца текущего года будет возведен еще один, посвященный четырем дивизиям второй волны.

«Таких памятников на территории города 16, они установлены всем дивизиям. Также мы намереваемся до конца 2021 года установить один большой памятник четырем дивизиям второй волны формирования. О них вообще мало кто помнит», — резюмировал глава Мосгордумы.

День московского народного ополчения в этом году впервые отметили 11 октября.