РИАМО - 8 ноя. Девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия, а потом были опозорены в Сети, следует проработать свою травму у специалиста, а также помнить, что пользователи интернета быстро забывают такие истории. Об этом РИАМО сообщил психолог-консультант Илья Шабшин.
Ранее 23-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании на вечеринке. Сама девушка не помнила происходящего из-за алкогольного опьянения. Пострадавшая узнала о случившемся только на следующий день, когда увидела в соцсетях порновидео с собственным участием.
По его мнению, самое важное для пострадавшей девушки - не корить и унижать себя, а отнестись к себе с сочувствием. Необходимо помнить, что такие ситуации не делают жертву плохим человеком.
Шабшин отметил, что обращаться за помощью лучше к психологу, а не к обычным людям, которые вместо поддержки могут лишь усугубить проблему.
«С теми из близких, кто будет оказывать поддержку, по-прежнему относиться с уважением, для которых ничего не изменилось - с ними надо общаться как и прежде. А если кто-то будет использовать ситуацию, чтобы смотреть свысока, с издевкой, займет критикующую позицию, то тут надо сказать себе, что именно в таких ситуациях проявляется отношение», — считает Шабшин.
Если жертва сексуального насилия переносит травмирующий опыт особенно тяжело, то ей необходимо обратиться к психотерапевту.
Чтобы избежать будущих неприятностей, эксперт посоветовал заранее думать о последствиях своих действий.
«Чем отличается взрослый зрелый человек? Тем, что он задает себе вопрос: «А что будет потом?». Что сейчас мне хочется – это вопрос детский. А вот отдаленные последствия – это взрослая позиция. И чтобы таких историй не было, нужно заранее подумать о возможных последствиях», — заключил Шабшин.
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