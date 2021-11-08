РИАМО - 8 ноя. Девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия, а потом были опозорены в Сети, следует проработать свою травму у специалиста, а также помнить, что пользователи интернета быстро забывают такие истории. Об этом РИАМО сообщил психолог-консультант Илья Шабшин.

Ранее 23-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании на вечеринке. Сама девушка не помнила происходящего из-за алкогольного опьянения. Пострадавшая узнала о случившемся только на следующий день, когда увидела в соцсетях порновидео с собственным участием.

«Такие вещи (публикация интимных фото и видео в Сети без ведома девушек - ред.) происходят нередко. Все дело в том, что эти вещи быстро забываются. Да, на какое-то время эта информация быстро распространяется, дает неприятную обратную связь, но очень ненадолго. Люди быстро переключаются на другие темы и заботы», — сказал Шабшин.

По его мнению, самое важное для пострадавшей девушки - не корить и унижать себя, а отнестись к себе с сочувствием. Необходимо помнить, что такие ситуации не делают жертву плохим человеком.

Шабшин отметил, что обращаться за помощью лучше к психологу, а не к обычным людям, которые вместо поддержки могут лишь усугубить проблему.

«С теми из близких, кто будет оказывать поддержку, по-прежнему относиться с уважением, для которых ничего не изменилось - с ними надо общаться как и прежде. А если кто-то будет использовать ситуацию, чтобы смотреть свысока, с издевкой, займет критикующую позицию, то тут надо сказать себе, что именно в таких ситуациях проявляется отношение», — считает Шабшин.

Если жертва сексуального насилия переносит травмирующий опыт особенно тяжело, то ей необходимо обратиться к психотерапевту.

Чтобы избежать будущих неприятностей, эксперт посоветовал заранее думать о последствиях своих действий.

«Чем отличается взрослый зрелый человек? Тем, что он задает себе вопрос: «А что будет потом?». Что сейчас мне хочется – это вопрос детский. А вот отдаленные последствия – это взрослая позиция. И чтобы таких историй не было, нужно заранее подумать о возможных последствиях», — заключил Шабшин.