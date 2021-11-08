РИАМО - 8 ноя. Коронавирус особенно опасен пациентам, у которых диагностировали идиопатический легочный фиброз и хроническую обструктивную болезнь легких, в сочетании с инфекцией они дают эффект «атомной бомбы» для организма, сообщил врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова Сергей Бабак.

По его словам, причиной этих 2 заболеваний чаще всего является курение.

«Есть такая болезнь – идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком», – сказал Бабак в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при хронической обструктивной болезни легких, которая появляется из-за курения, этот орган у человека также «стареет».

«Если происходит совмещение этих болезней с Covid-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», – уточнил врач.

Он пояснил, что уменьшить вероятность такого разрушительного сочетания можно, если вакцинироваться от коронавируса и бросить курить.

Эксперт отметил, что восстановиться в таком случае можно лучше, если стаж курения небольшой.

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