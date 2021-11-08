РИАМО - 8 ноя. К весне следующего года цены на 2 вида рыбы в магазинах страны могут заметно снизиться, это минтай и горбуша, сообщает «Вечерняя Москва».

Как уточнил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин, на отечественном рынке наблюдается избыток предложения на минтай. Это связано с ограничением на импорт данного вида рыбы в Китай.

«Правительство будет субсидировать перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока, что должно стать стимулом снижения цен. Но до Нового года вряд ли следует ожидать существенного удешевления. К марту-апрелю возникнет фактор избытка продукции от вылова 2020 года», — сказал эксперт.

Также прогнозируется снижение стоимости мороженой горбуши в стране. Цены на эту рыбу в оптовой закупке уже уменьшились.

«Товара много, поэтому низкие цены будут до весны», — добавил Фомин.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка отметил, что вылов тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи — в текущем году составил 535 тыс. тонн, что на 80% больше, чем в прошлом году. Оптовая цена этот род рыб уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Перед Новым годом будет небольшой рост, но затем возможно дальнейшее снижение.