РИАМО - 8 ноя. По ходатайству следователя в Чехове суд арестовал 47-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своей 30-летней супруги из-за ревности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 3 ноября в подъезде многоквартирного дома в Чехове мужчина в ходе словесного конфликта с женой несколько раз ударил ее ножом в грудь. В результате множественных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

На сегодняшний день по уголовному делу по статье «Убийство» следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, который направлен на закрепление доказательственной базы.

На допросе задержанный мужчина признал свою вину, а также рассказал, что убил супругу на почве ревности и длительного семейного конфликта.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и иные предметы, которые имеют значение для следствия, проверили показания на месте с участием обвиняемого. По данному делу назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование дела продолжается.