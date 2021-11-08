РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Память погибших погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции почтили в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городскому округу.

Приказом МВД России от 17 марта 2017 года №135 установлен День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД РФ – 8 ноября.

Профессия полицейского, как и других сотрудников, занимающихся охраной правопорядка, считается опасной и напряженной. От их работы зависят многие аспекты повседневной жизни граждан.

Основная задача стражей порядка – это борьба с преступностью и терроризмом, обеспечение безопасности на дорогах страны, сохранение покоя мирных граждан и охрана общественного порядка.

Служба в полиции – важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать. К сожалению, не обходится без трагических потерь.

В честь памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, сотрудники полиции УМВД России по Красногорску возложили цветы и венки к мемориалу.

«Вечная память, соболезнования семьям и коллегам погибших», – заключается в сообщении.