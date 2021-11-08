РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье кафе и ресторанам субсидируют затраты на маркетплейсы в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер деятельности, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Ведомство расширило список предприятий, для которых доступна субсидия затрат на услуги маркетплейсов.

«К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений, многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом», – подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках меры поддержки подмосковные предприниматели смогут возместить до 500 тыс. рублей затрат, понесенных на оплату услуг маркетплейсов в этом году.

В программе принимают участие: «Яндекс.Еда», OZON, Wildberries, AliExpress Россия, «Авито», ЛеснойРесурс.рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс.Маркет», «Детский мир».

Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале РПГУ до 30 ноября.

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