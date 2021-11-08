РИАМО - 8 ноя. Строительство эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе станции метро «Ботанический сад» перешло в завершающий этап, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

«В настоящее время ведется устройство барьерного ограждения, установка грязе- и шумозащитных экранов, мачт наружного освещения, систем дождевой канализации», – сказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Эстакада проходит от Березовой аллеи и пересекает Сельскохозяйственную улицу. Она частично расположена над проезжей частью проезда Серебрякова, а также над станцией метро «Ботанический сад». Протяженность строящейся эстакады составляет 1,45 км, проезжая часть на ней будет иметь по 3 полосы в каждом направлении.

Всего на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 22,6 км. В них входят 3 эстакады основного хода, 2 эстакады съезда, реконструкция моста через реку Яуза и строительство 3 мостов через реку Лихоборка.

Кроме того, реконструируется подземный переход возле станции метро «Ботанический сад». На станции будут реконструированы 2 выхода, а также построены лестницы, пандусы и лифт для маломобильных граждан.

Северо-Восточная хорда – часть системы хордовых магистралей, призванных стать главным транспортным каркасом города и разгрузить существующую транспортную сеть столицы на 20%. Хорда обеспечит поперечные связи в срединной части столицы. СВХ планируют полностью ввести в эксплуатацию к 2023 году.