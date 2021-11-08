РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Полицейские подмосковного Подольска почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами Общественного совета — родителями Героя России Геннадием и Валентиной Монетовыми и председателем Вячеславом Поповым провели памятное мероприятие в честь сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.

Участники мероприятия вспомнили тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, и обратились со словами благодарности и глубокого уважения к родителям Монетова. В отделе ГИБДД УМВД сотрудники полиции и общественники почтили память сотрудника милиции Дмитрия Авдеева, погибшего в Республике Чечня при выполнении служебного долга и посмертно награжденного Орденом Мужества.

В этот день полицейские возложили букеты цветов к постаментам в честь погибших сотрудников органов внутренних дел и почтили их память минутой молчания.