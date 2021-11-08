РИАМО - 8 ноя. Новый завод по переработке пластика мощностью 100 тыс. т в год появится на территории Московской области, он будет крупнейшим в стране, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Подмосковное ведомство подписало трехстороннее соглашение с компанией «РТ-Инвест» и управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк» на строительство предприятия по переработке вторичных полимеров.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект составят порядка 10 млрд рублей, а для жителей Московской области будет создано более 300 новых рабочих мест.

«Современная реальность требует от нас новых подходов во всех сферах, особенно в экологии. Сегодня как никогда важно реализовывать «зеленые» проекты, внедрять экотехнологии на производствах. В рамках соглашения с крупнейшим региональным оператором, «РТ-Инвест», в Подмосковье появится завод по переработке одного из самых часто используемых в повседневной жизни материалов – пластика», — сказала Зиновьева.

Она отметила, что вместо вредных отходов компания будет получать гранулы. Их можно использовать для производства новых бутылок, упаковки продуктов и детских игрушек

Мощность нового завода вдвое превысит мощности существующих и планируемых к запуску предприятий. Особенностью проекта будет производство «зеленых» ПЭТ-гранул, соответствующих пищевому качеству.

Крупнейший в России завод по переработке полимеров запустят в Московской области в 2023 году. В проект в общей сложности планируется инвестировать свыше 50 млрд рублей. Новая инфраструктура обеспечит внедрение на территории Подмосковья замкнутого цикла утилизации пластиковых отходов.

Завод по переработке вторичных полимеров построят в особой экономической зоне «Кашира». Участок находится рядом с комплексом по переработке отходов (КПО) «Дон», который также входит в «РТ-Инвест». Полимеры, отобранные на всех четырех КПО компании, будут перерабатываться на собственных линиях.

Завод будет состоять из 2 основных цехов – цех переработки и цех грануляции. Продуктом проекта будут вторичные полимерные гранулы, которые широко применяются в производстве емкостей для бытовой химии, нетканых материалов и других товаров.

«Высокий уровень готовности комплексной системы нашей компании создает все условия для собственной переработки вторичных полимеров, тем самым реализуя принципы экономики замкнутого цикла. Полученная продукция – вторичные полимерные гранулы не будут уступать по своим качествам первичным. Производители конечной продукции смогут перейти на него и повысить вклад в формирование цикличной экономики», - отметил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он пояснил, что уже к 2025 году «РТ-Инвест» войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе. Создание эффективных проектов глубокой переработки отходов – одна из главных задач компании на ближайшие годы.