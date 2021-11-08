РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Детский стационар на 60 коек откроют в клинической больнице «Медси» в поселке Отрадное подмосковного Красногорска с 15 ноября, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

С 15 ноября здесь начнут принимать пациентов. Инвестиции в проект составили более 1 млрд руб.

Стационар общей площадью более 4 тыс. кв. м рассчитан на 60 коек, в том числе 9 коек интенсивной терапии, 6 — в палате пробуждения, а также 10 реанимационных боксов для пребывания родителей с детьми. Здесь есть кабинеты консультативного и первичного приема, 3 операционные, зона пребывания детей с родителями, игровая, обеденная зоны. Все палаты укомплектованы функциональными кроватями, современным оборудованием. В каждой — отдельное спальное место для сопровождающего, телевизор и холодильник.

В стационаре отдельная система вентиляции и очистки воздуха, препятствующая распространению внутрибольничной инфекции.

Операционные оборудованы современным эндоскопическим оборудованием. Миниатюрные размеры инструментов и использование современных аппаратов для коагуляции и прошивания тканей позволят проводить значительное число хирургических вмешательств малотравматичным методом.

Медицинскую помощь здесь будут оказывать детям от 1 года до 18 лет по таким направлениям, как педиатрия, детская урология-андрология, детская хирургия, травматология-ортопедия, детская гинекология, оториноларингология, инфекционные болезни (в том числе Covid-19).

Госпитализация будет возможна за наличный расчет, а также по каналу ДМС.

«Нам было важно открыть детский стационар, где было бы комфортно детям и их родителям», — отметила главный врач клинической больницы «Медси» в Отрадном Татьяна Шаповаленко.

В отделении работают врачи-педиатры, детские хирурги, травматологи-ортопеды, урологи, оториноларингологи, специалисты других направлений.

«В нашу команду мы пригласили высококлассных специалистов — лидеров в своих направлениях», — сказал руководитель детского стационара Дмитрий Азовский.

Детское хирургическое отделение возглавляет Александр Федоров — детский хирург, имеющий уникальный опыт проведения оперативных вмешательств у детей разного возраста, в том числе у новорожденных. В отделении работает бригада хирургов под руководством Алексея Иванова, который более 25 лет специализируется на патологиях опорно-двигательного аппарата и последствиях травм у детей и подростков.